В Ростове молодой мужчина разбился, выпав из окна многоэтажки

На месте работали полицейские и врачи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донской столице случилось ЧП: разбился молодой мужчина. Сообщения о трагедии стали поступать еще вчера. Люди делились информацией в социальных сетях. В итоге стало известно, что все случилось на западном, на улице Извилистой.

По данным очевидцев, вчера, 17 октября в 17:00 люди услышали громкий хлопок. Одна женщина открыла окно, посмотреть, откуда пошел необычный звук. В этом момент раздался пронзительный крик, и она увидела, как на улице, прямо на асфальте, лежит человек. Когда это случилось, вблизи проходили женщины с колясками. Мамочки испугались от такого поворота событий.

Другой мужчина добавил, что погибшему на вид было не более 40 лет. Вскоре на место приехали сотрудники полиции и скорой помощи. Они принялись фиксировать все случившееся. В первую очередь врачи накрыли черным пакетом тело мужчины. К вечеру труп забрали в морг.

В следственном комитете Ростовской области подтвердили факт трагедии. В ведомстве уточнили, что сейчас правоохранители ведут проверку. Необходимо понять, нет ли в этом деле криминального следа.

Все случилось на Западном. Фото: соц. сети

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