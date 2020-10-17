Ростовского пранкера могут лишить водительских прав за "соблюдение масочного режима"

Пранкера задержали сотрудники ГИБДД. Фото: соц. сети Иван Сычев

Набирающий популярность пранкер из Ростова-на-Дону стал главным героем очередного скандала. На своей странице в инстаграме парень опубликовал зрелищный ролик, который за несколько часов посмотрели более восьми тысяч человек.

На видео – спортивный автомобиль, обмотанный каким-то тентом. Когда машина приближается к камере, становится понятно, что это не просто пакет, а медицинская маска, точнее ее огромное подобие. В такой «экипировке» пранкер катался по всему городу, привлекая внимания прохожих и водителей. Видимо, перфоманс он посвятил пандемии и всем сопутствующим ей новым правилам жизни.

На первый взгляд может показаться, что парень не нарушает никаких законов. Даже наоборот – строго соблюдает предписанные санитарные требования. Вот только автомобиль не может заразиться коронавирусом. Бездушная машина, пусть даже спортивная, никогда не ляжет на больничную койку и не станет распространять инфекцию среди своих железных собратьев.

ПОЕЗДКА ПРОДЛИЛАСЬ НЕДОЛГО

Так или иначе, но очень скоро такая выходка привлекла внимание сотрудников ГИБДД. Видимо пранкер забыл, что маска, или скорее огромный тент, закрывает всю переднюю часть машины вместе с госномерами. А вот это уже серьезное нарушение ПДД. Именно поэтому инспекторы прервали задорную езду ростовчанина.

На своей странице, прямо под видео, водитель признался, что теперь его могут лишить прав.

- Выписали мне протокол за управлением транспортным средством с закрытыми номерными знаками. В суд направят материалы дела. По статье предусмотрено лишение водительских прав до 3 месяцев, - рассказала в социальных сетях пранкер.

- Я объяснил, что ранее правила никогда не нарушал. Сказал, что ехал с автошоу, которое проходило недалеко от дома. Но не доехал… - добавил Иван.

В общем, пранк вышел из-под контроля. Вряд ли парень рассчитывал на такой поворот событий, когда приделывал «маску» к машине. Но одно дело масочный режим, другое – - нарушение ПДД.

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