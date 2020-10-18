Не сдал тест на коронавирус - плати 15 тысяч рублей

Сдавать тест нужно вовремя. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области на карандаш эпидемиологов попался местный житель, который проигнорировал существующие правила. Как рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора, мужчина прилетел из Турции.

- При этом гражданин не заполнил на сайте Госуслуги анкету для прибывающего в Россию, а до вылета на родину и в течение трех дней со дня прибытия в РФ не прошел лабораторное исследование на COVID-19. По закону, он должен был разместить результаты теста на том же портале, - добавили в ведомстве.

Таким образом, турист нарушил требования Постановления Главного санитарного врача РФ от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019» и статьи 10 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

В отношении него составили административный протокол, а суд Октябрьского района Ростова-на-Дону установил величину наказания. Теперь забывчивый пассажир должен заплатить штраф в размере 15 тысяч рублей.