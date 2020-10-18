29-летняя женщина умерла от коронавируса в Ростовской области

К сожалению, спасти удается не всех. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области смертность от коронавируса растет. По данным регионального Роспотребнадзора, только за минувшие сутки, 18 октября, стало известно о 18 летальных случаях. Возраст самой молодой погибшей от опасного вируса - 29 лет.

В ведомстве добавили, что одиннадцать скончавшихся - это мужчины. Их возраст от 52 до 80 лет, остальные - женщины. Самой почтенной из них 82 года.

Эпидемиологи подчеркнули, что у всех жертв коронавируса были хронические заболевания, в том числе сердечно-сосудистой системы. Всего же 653 человека скончались с диагнозом «Коронавирус» с начала пандемии.

Сообщается, что в общей сложности в нашем регионе 26 596 заболевших, причем 288 человека - только за последние 24 часа. В стационарах, по последним данным, находятся 2 083 пациента, а на аппаратах искусственной вентиляции легких - 139 человек. За весь период разгара ковида на Дону в области выздоровели 21160 заболевших.