На Дону сбили 12-летнюю девочку: ребенок в больнице

ДТП случилось в Сальске. Фото: архив "КП"

В Сальске произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал ребенок. Все произошло сегодня, 18 октября, в вечернее время. Информацию сообщили в региональном ГИБДД.

По данным ведомства, 46-летний водитель за рулем отечественной "Лады" двигался по улице Фрунзе. Проезжая напротив дома номер 70, он не заметил, как на дорогу вышел ребенок. 12-летняя девочка пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Мужчина за рулем потерял бдительность и не успел вовремя затормозил. Произошло столкновение: машина на скорости сбила девочку, от чего она оказалась на земле. На место вызвали скорую помощь. Приехавшие врачи забрали ребенка в больницу. У нее диагностировали травмы различной степени тяжести.

В работу включились сотрудники дорожной полиции. Они устанавливают все детали случившегося. Водитель может понести суровое наказание.

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