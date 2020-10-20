Инвалиду безосновательно отказались возвращать деньги за протез

В Ростове инвалиду отказали вернуть деньги за протез Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В донском Фонде соцстрахования инвалиду без оснований отказались вернуть деньги за приобретенный протез.

В донскую прокуратуру обратился мужчина, который сообщил, что он является инвалидом, в связи с этим он заключил контракт с медицинским реабилитационным центром. Последний сделал ему протез бедра.

Маломобильный ростовчанин взял в банке кредит, что оплатить за искусственное бедро 88 тысяч рублей. После чего он обратился в филиал Ростовского регионального отделения Фонда соцстрахования для возмещения затрат.

- Инвалиду необоснованно отказали. От руководителя организации потребовали устранить нарушения, после чего все деньги были выплачены, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

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Это было выявлено в ходе проверки исполнения национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России».

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