В Ростове-на-Дону может появиться ледовый каток под открытым небом

Каток сделают на территории парка Левобережный. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Ростова-на-Дону планируют построить ледовый каток под открытым небом. Об этом говорили сегодня во время второго заседания городской думы седьмого созыва. Деталями создания нового объекта поделился глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

По его словам, ледовый каток планируют создать на территории Левобережного парка. Он будет приносить прибыль, покрывать расходы на свое содержание. Алексей Валентинович добавил, что каток сделают муниципальным, что позволит наиболее уязвимым категориям граждан пользоваться им бесплатно.

Однако для всех остальных установят плата за посещение. Таким образом, каток будет ежедневно генерировать выручку. При этом глава города считает, что сам по себе парк, где появится новый развлекательный объект, не имеет возможностей приносить прибыль. Из-за этого он, по словам градоначальника, не будет иметь популярности у потенциальных инвесторов.

Напомним, парк Левобережный открыли еще в весной 2018 года. Постепенно в нем стали появляться все новые объекты и площадки. Сейчас там можно заняться спортом, используя всевозможные тренажеры или полюбоваться красотой интерактивного фонтана.

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