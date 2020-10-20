"Главное в маске": ростовчанин самоудовлетворялся в местном автобусе

Мужчина самоудовлетворялся в автобусе. Фото: соцсети

В одном из ростовских автобусов горожане повстречали резко возжелавшего себя местного жителя.

Дело происходило сегодня, 20 октября, в автобусе № 6А. Мужчина яростно удовлетворял себя прямо в общественном транспорте. Ростовчанин не стеснялся никого из пассажиров и даже после сделанных ему замечаний продолжал заниматься своим грязным делом. Один из очевидцев запечатлел происходящее на камеру мобильного телефона и опубликовал запись в одном из городских пабликов соцсети.

- Вот такие извращенцы попадаются в нашем городе. Мужик в маске занимается извращением у всех на виду, на замечания никак не реагирует, - написал автор видео.

Пользователи не смогли остаться равнодушными к происходящему. Кто-то даже сообщил, что видит этого мужчину не в первый раз.

«Этот мужик больной. Я все четыре года его наблюдаю в автобусах», «Главное - в маске, претензий у кондуктора нет», - высказались подписчики.

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Как выразилась свидетельница произошедшего – «полировал свое жало».

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