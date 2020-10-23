Погода резко изменится в выходные в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону в выходные ожидается смена погоды. Прогноз публикует Росгидрометцентр.

В субботу, 24 октября, на город обрушатся дожди. При этом будет тепло - до плюс 20 градусов. Скорость ветра может достигать пяти метров в секунду.

Воскресенье, 25 октября, порадует сухой и безветренной погодой. Температура составит плюс 19 градусов. Скорость ветра снизится до трех метров в секунду.

Напомним, 23 октября погода в Ростове-на-Дону будет пасмурной. Небо будет затянуто тучами, возможны осадки. Кроме того, ожидается сильный ветер. Днем столбик термометра поднимется до плюс 17 градусов, но уже к вечеру снизится до плюс 12 градусов.

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