«Все люди так устроены: они ничему не верят»: Анастасия Костенко заявила, что не представляет жизнь без масок

Анастасия трепетно относится к своему здоровью и к здоровью родных. Фото: Официальный аккаунт Костенко в "Инстаграм"

Донская модель, жена Дмитрия Тарасова и мать двоих детей опубликовала в своем «Инстаграм» пост, в котором высказалась о мерах защиты против коронавируса. Начала она с цитаты.

- «Все люди так устроены: они ничему не верят, пока не увидят собственными глазами», - утонченно писал Макс Фрай в своей познавательно-специфической книге «Мой Рагнарек». Эта цитата - первое, что я вспомнила (метафорическое сравнение, не более), просматривая новости из своих любимых информационных источников, - пишет Костенко.

Дальше она говорит о том, что последние новости накинули на наши плечи вуаль страха и даже многие отрицающие вдохнули панику.

- Честно, я уже и не помню жизнь без маски и антисептических средств. Каждый раз, по привычке, в корзине покупок они есть. Можно долго и горячо спорить о полезности и бесполезности масок, но факт есть факт: в Китае давно практикуется их использование и результат налицо. Важно помнить, что, прежде всего, это делается для старшего поколения, риски которых наиболее высокие, - рассуждает красавица.

В завершении поста Настя попросила всех подписчиков быть осторожными, заботливыми к своим близким и окружающим людям. А также пожелала всем крепкого здоровья.

Ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала, что Костенко быстро вернула прежние формы после родов. Секрет в том, что после появления на свет второй дочери Настя активно занялась спортом. На тренировки она часто ходила вместе с мужем.

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После родов в феврале девушка активно занялась спортом. Супруг Анастасии Дмитрий Тарасов неоднократно публиковал кадры совместных тренировок с супругой.