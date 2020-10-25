"Кто на что учился": Русская русалка Влада Чигирева рассказала об изнурительных тренировка

Влада Чигирева рассказала об изнурительном спортивном режиме. Фото: официальная страница спортсменки в "Инстаграм"

Донская спортсменка, синхронистка Влада Чигирева, сейчас находится в Арабских Эмиратах. Вместе с командой девушка активно тренируется. Каждая минута у Чигиревой расписана. О непростом режиме дня она рассказала в своем «Инстаграм».

- 6:30 подъем. 7:00 прыжок в воду. У нас идет тренировка в бассейне, в очень извилистом и ненормированном бассейне, но так как нам, в отличие от пловцов, засекать время не нужно, то две недели в этом бассейне технику не испортят, - пишет девушка.

Затем команда идет в море. Там плавают в ластах и выполняют задания тренеров. И только после этого – завтрак.

А в 11:00 – вновь бассейн. После него – обед и до 17.00 – свободное время. А потом - тренажерный зал, растяжка.

- В расписании возможны изменения, так как со временем тренер начнет увеличивать нагрузку. После зала у нас свободное время на доработку каких-либо упражнении , на массажи, ужин, игры, учебу, фильмы, в общем, на все то, к чему душенька лежит, - продолжает Влада Чигирева.

В завершении поста она отметила, что тренироваться в таком месте очень приятно.

Пост собрал сотни комментариев. Кто-то из фолловеров лаконично заметил: «Кто на что учился». А кто-то просто поблагодарил девушку за труд и отметил ее красоту.

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