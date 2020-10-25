«Перевртыш» на дороге: в Ростове произошла авария

Машина опрокинулась на бок на Вавилова. Фото: очевидец аварии

В воскресенье днем, 25 октября, в донской столице, на улице Вавилова, случилась авария с участием иномарки. Как рассказал очевидец корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов», водитель не справился с управлением, его машину понесло на обочину. В результате авто опрокинулось на бок. При этом иномарка снесла ограждение и слегка «поцарапала» припаркованные авто.

В пресс-службе ГИБДД по Ростовской области подтвердили факт ДТП. При этом отметили, что никто не пострадал.

Ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала о том, что на Дону в ДТП один человек погиб, двое ранены. Дело в том, что водитель грузовика нарушил правила и протаранил «Ладу».

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области, в результате аварии на месте скончался 26-летний пассажир легковой машины.