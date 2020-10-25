Валерий Карпин прокомментировал итог матча с ФК «Химки»

Валерий Карпин прокомментировал итоги матча. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

В воскресенье, 25 октября, на «Ростов – Арене» состоялась встреча желто-синих с ФК «Химки». Игра обернулась не в нашу пользу.

Первая половина второго тайма осталась за «Ростовом», но реализовать игровое преимущество не получалось – Лантратов выручал раз за разом

- В самом конце встречи «Ростов» после быстрых атак имел все шансы вырвать победу, вновь не повезло с реализацией. «Химки» свой момент в добавленное время реализовали: Мирзов обвел нескольких защитников и отправил мяч в сетку ворот Песьякова. Окончательную точку в матче поставил Идову, забив на 94-й минуте, - сообщили в пресс-службе ФК «Ростов».

Валерий Карпин, главный тренер ФК «Ростов», прокомментировал встречу. По его словам, до удаления с поля наших игроков игра его устраивала.

- Мы не забили – они забили. Пытались выиграть вдесятером, - прокомментировал Карпин.

Кроме того, он отметил, что не согласен с красной карточкой.

- В первом тайме не хватало ясности в голове и атаке, не хватало идей. В обороне не считая момента с отмененным пенальти у наших ворот, не могу вспомнить каких-то других опасностей. Второй тайм до удаления можно занести себе в актив, делали то, что должны были делать. Помогли замены, до красной карточки игра устраивала, - продолжает тренер желто - синих.

Также, по словам Валерия Карпина, даже после удаления игрока с поля все думали о победе, продолжали бежать вперед, хотели атаковать и атаковали, создавали кое-какие моменты.

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