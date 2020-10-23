Матч ФК «Ростов» - ФК «Химки» 25 октября 2020: прямая трансляция матча 12 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Команда активно готовится к игре. Фото: ФК "Ростов"

Матч ФК "Ростов" - ФК "Химки" 25 октября 2020: уже в это воскресенье состоится игра на главном стадионе донской столице "Ростов Арена". Старт назначен на 16:30. Южане примут у себя дома аутсайдера российского чемпионата по футболу "Химки". Сейчас подмосковный клуб занимает 14 место, "Ростов" в свою очередь расположился на пятом.

На данный момент "Ростов" выглядит очень хорошо. "Желто-синие" одержали три победы в пяти домашних матчах. Общая разница по голам - 7:2. Дончане не смогли забить только лидерам турнира - "Зениту" и "Локомотиву".

ПРОГНОЗ

Многие считали, что после трансферов, в результате которых "Ростов" остался без ключевых игроков состава, команда рассыпается и не сможет показывать футбол прежнего уровня. Однако последняя игра против грозненского "Ахмата" доказала обратное. Домашний матч закончился разгромным счетом 3:0 в пользу хозяев. Поэтому абсолютное большинство футбольных экспертов в предстоящей игре против "Химок" отдает предпочтение "Ростову".

СУДЕЙСТВО

Рассудит матч команда скандально известного Василия Казарецева. После работы на матче ФК "Спартак" - ФК "Сочи" он был отстранен от работы в РПЛ. Казарцев дважды назначил два пенальти в ворота хозяев, что помогло южанам вырвать ничью на последних минутах матча. Сочинцы реализовали оба 11-метровых. В результате игра закончилось со счетом - 2:2.

Президент красно-белых выразил протест и пригрозил снять команду с чемпионата. Началось расследование, рефери пришлось пройти полиграф, по итогам которого его понизили до ФНЛ. Спустя месяц его вернули обратно в премьер-лигу по итогам работы на матчах.

Помогать Казарцеву в Ростове-на-Дону будет Адлан Хатуев и Андрей Гурбанов. VAR - Владимир Москалев.

ПОДГОТОВКА

На данный момент идет активная подготовка к предстоящей игре. В социальных сетях клуба опубликовали фотографии с тренировок игроков. Известно, что шведские игроки, купленные "Ростовом" неделю назад не смогут принять участие в матче против "Химок".

Главный тренер ФК "Ростов" Валерий Карпин. Фото: ФК "Ростов"

Составы команд пока неизвестны.