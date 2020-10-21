Фото: ФК "Ростов"

ФК "Ростов" - ФК "Химки" 25 октября 2020: Скандально известный судья будет судить на матч. В ближайшее воскресенье состоится матч 12 тура РПЛ. Встреча пройдет на главном стадионе донской столицы. Старт намечен на 16:30. Сегодня стало известно, кто рассудит предстоящую игру.

Как сообщили на официальном сайте донского клуба, главным судьей на матче будет работать Василий Казарцев. Примечательно, что с этой фамилией связан скандал, который произошел 9 августа текущего года. Тогда в Москве встретились ФК "Спартак" и ФК "Сочи". Казарцев дважды назначил два пенальти в ворота хозяев, что помогло южанам вырвать ничью на последних минутах матча. Сочинцы реализовали оба 11-метровых. В результате игра закончилось со счетом - 2:2.

Это вызвало бурное негодование как среди болельщиков "Спартака", так и в руководстве клуба. Президент красно-белых выразил протест и пригрозил снять команду с чемпионата. Началось расследование, рефери пришлось пройти полиграф, по итогам которого он был временно отстранен.

В течение следующего месяца Василий Казарцев судил матчи в Футбольной национальной лиги, где по словам представителей Российского футбольного союза, показал хорошую работу. В результате его вернули в премьер лигу.

Помогать Казарцеву на матче в Ростове-на-Дону будет Адлан Хатуев и Андрей Гурбанов. VAR - Владимир Москалев.

Напомним, последняя игра ФК "Ростов" закончилась победой. В гости к дончанам приезжал грозненский "Ахмат". Встреча завершилась разгромным счетом - 3:0 в пользу хозяев.

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