"Невероятный матч!": ФК "Ростов" разгромил ФК "Ахмат" со счетом 3:0

Голами отметились Хашимото, Еременко и Глебов. Фото: ФК "Ростов"

Сегодня ФК "Ростов" сыграл на домашнем стадионе против ФК "Ахмат". На матче присутствует более 10 тысяч человек - 30 процентов от разрешенного числа зрителей. Матч закончился со счетом 3:0 в пользу донской команды. Хозяева забили два гола в добавленное время.

Ростовчане открыли счет в середине первого тайма. Японский полузащитник принял верхний и головой отправил его в угол. Вратарь не успел среагировать. Счет стал 1:0 в пользу хозяев.

Затем инициативу перехватили гости из Грозного. Ахматовцы стали владеть мячом, создавали много моментов, но не хватило реализации. "Желто-синие" в свою очередь эффективно оборонялись, не давали гостям пробивать. Затем Глебов сыграл рукой в своей штрафной, судья назначил пенальти. Песьяков потащил удар в угол и спас команду! Первый тайм закончился с преимуществом ростовчан.

В самом начале второго периода гости снова пошли в атаку. "Ростов" отвечал контратаками, но не мог реализовать ни одного момента. Игра перевернулась после удаления игрока "Ахмата". Швец грубо сыграл против Глебова и заработал красную карточку.

После этого хозяева стали напирать. Сначала Мамаев пробил в створ головой, но не смог забить, затем еще раз, после подачи Еременко, но снова неудача.

В добавленное время гости совсем устали и упустили и уступили владение мячом. Ростовчане воспользовались большинством и забили еще два гола в ворота "Ахмата". Сначала отметился Еременко, затем точным ударом отправил мяч в сетку Глебов.

В результате игра закончился со счетом 3:0! Комментатор закончил работу словами: "Невероятный матч!"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ФК "Ростов" - ФК "Ахмат" 18 октября 2020: онлайн трансляция матча 11 тура чемпионата России по футболу РПЛФК "Ростов" - ФК "Ахмат" 18 октября 2020: онлайн трансляция матча 11 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Моменты, игроки, прогнозы (подробнее)