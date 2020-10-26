В Ростове на проспекте Ленина появятся новые троллейбусные маршруты

На это потратят десятки миллионов рублей. Фото: "Ростовский городской транспорт"

В Ростове-на-Дону планирует запустит дополнительные троллейбусные маршруты, которые будут курсировать, в том числе по проспекту Ленина. К такому решению пришли в одной из городских транспортных компаний. Причина нововведения - большая загруженность существующих автобусов в этом районе.

Как сообщили на портале "Ростовский городской транспорт", на Ленина уже есть необходимые для электрической техники опоры, по которым и пройдет контактная сеть. Однако инфраструктура требует масштабного обновления. Так на реконструкцию потратят 48 миллионов рублей. Работы планировалось начать в этом году, однако их отложили из-за пандемии коронавируса.

В первую очередь займутся участком от площади Народного ополчения до площади Ленина. Это позволит восстановить закрытый еще в конце прошлого века востребованный маршрут "Площадь 2-й Пятилетки – Центральный рынок". Затем сеть восстановят до Сельмаша.

На данный момент, на проспекте курсирует троллейбусный маршрут №7. На нем работает современный транспорт с динамической подзарядкой, что позволяет машине с пассажирами какое-то время двигаться без примыкания к электрическим сетям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Проливной дождь, сильный ветер и теплый воздух: какая погода ждет ростовчан на этой неделе

Мы узнали, когда стоит брать с собой зонтик (подробнее)