Власти озвучили причину экологической катастрофы в Ростовской области

По словам очевидцев, частично вода в Маныче совсем исчезла. Фото: Виктория Лебедева, vk.com/rostovnadonu

В Ростове-на-Дону прошло совещание, на котором эксперты обсудили судьбу реки Маныча. Отметим, что первыми тревогу забили местные жители. По словам очевидцев, частично вода там совсем высохла, а часть речных обитателей погибла.

Участники совещания, которое возглавил министр Михаил Фишкин, подчеркнули, что на водоемы региона влияет климат. Маныч не стал исключением. В целом, из-за его изменения водохозяйственная обстановка в области напряженная. В этом году обмеление водоемов, в том числе и реки Маныч, достигло критической отметки. Ситуацию усугубил и ветер, который привел к сгону воды.

- 2020 год является аномально маловодным годом по бассейну реки Дон. В том числе это касается и каскада Манычских прудов. Ситуацию осложняет то, что бассейн реки Западный Маныч находится в чрезвычайно засушливой зоне. При этом он обеспечивает перераспределение водных ресурсов по территории четырех южных регионов России, - сообщается на сайте правительства Ростовской области.

Тем временем, администрация Азово-Донского бассейна внутренних водных путей отметила, что Усть-Манычский гидроузел находится в удовлетворительном техническом состоянии.

Кстати, пять лет назад уровни воды по Усть-Манычскому гидроузлу был меньше показателей этого года

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