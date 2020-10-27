"Предлагаю пойти поработать санитарами!": Активным комментаторам в Интернете ответила замглавы Ростова-на-Дону

В столице обсудили ситуацию в ростовском ковидном госпитале. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве проходит пресс-конференция, посвященная сообщениями в СМИ о том, что в 20-ой городской больнице от нехватки кислорода скончались 13 человек.

- Больницу снабжали кислородом три поставщика. Заключение о причине смерти выносят патологоанатомы, а не СМИ, - озвучила там замглавы Главы Администрации Ростова-на-Дону по социальным вопросам Елена Кожухова. - Пока таких заключений нет. Не надо торопить события! А наиболее активным комментаторам предлагаю пойти поработать санитарами в госпиталь и на себе все ощутить. Администрация примет меры только после проверки.

При этом Елена Николаевна добавила:

- Я не имела ввиду только корреспондентов. Мы мониторим СМИ и много комментариев пользователей. Мы не скрываем, что в медучреждения привлекают ординаторов медуниверситета, размещаем в СМИ предложения прийти работать в госпитали. Не раз встречались с частными медцентрами для привлечения в работу в наши госпиталя.