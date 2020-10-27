Посетителя шашлычной оштрафовали за отсутствие маски

Любителю шашлыка без маски придется заплатить штраф. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Троих жителей Ростова оштрафовали за то, что они игнорировали масочный режим. Об этом сообщили специалисты регионального управления ветеринарии.

Так, двое из нарушителей находились без масок в торговых рядах на Нахичеванском базаре, что в донской столице. Третий зашел перекусить в шашлычную, расположенную неподалеку от того же самого рынка.

В итоге, инспекторы выписали административные протоколы, а суд внес решение оштрафовать всех троих. Сумма каждого штрафа составила тысячу рублей.

Кроме того, в ведомстве отметили, что аналогичное дело рассматривалось в суде города Гуково. Там, на ярмарке продавщица торговала арбузами и овощами, будучи без маски.

Напомним, ограничения из-за коронавируса уточнили в Ростовской области. С 24 октября вступило в силу обновленное постановление об ограничениях. Власти разъяснили, какие еще меры появились и как исполнять уже действующие.