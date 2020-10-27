"Резервный запас кислорода был": замглавы администрации Ростова рассказала о ситуации в 20-ой больнице

Ситуацию, сложившуюся в 20-ой городской больнице, проверяют следователи Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве во вторник, 27 октября, прошла пресс-конференция, тема которой звучала так: «Ковидный мор в Ростове: Больным не хватило кислорода или Fake News?». Одним из спикеров, подключившихся к мероприятию дистанционно, стала заместитель главы администрации по социальным вопросам Елена Кожухова.

Она отметила, что в учреждении был резервный запас кислорода, рассчитанный на 24 часа использования, отделения, как и вся больница, и, в целом, все медорганизации города, оснащены всем необходимым оборудованием.

- Ситуация вокруг умерших пациентов искусственно, ради популярности нагнетается, - отметила Елена Кожухова.

Тем самым, по ее мнению, дестабилизируется обстановка.

Более того, по словам Кожуховой, показания врачей, которые дежурили в ту ночь в отделении инвазивной и не инвазивной вентиляции легких, меняются от публикации к публикации.

Тем не менее, считает спикер, можно сделать вывод, что заведующий отделением Борис Розин в неполном объеме организовал работу врачей.

Также Кожухова сообщала, что еще в августе было установлено, что заведующий отделением Розин отказывался принимать пациентов, фактически, отказывая людям в помощи.

После этой проверки Розин ушел в отпуск, в котором до сих пор и находится. Тем не менее, по данным Кожуховой, врач продолжал приходить в больницу, находясь, официально, на отдыхе.

- Установлено, что в учреждении все системы жизнеобеспечения работают стабильно. Если имело место снижение давления или даже остановка подачи кислорода, а такое в жизни бывает, на этот случай в больнице имелись резервные средства для действий в таких ситуациях, - заявила Елена Кожухова.

Также она отметила, что в медкартах скончавшихся не отражены данные об ухудшении состояния больных из-за нехватки кислорода, не установлен факт подключения резервной рампы. Все это будет оценено следствием.

Также Елена Кожухова опровергла информацию, которую публиковали СМИ о том, что у больницы был один поставщик кислорода. По данным Кожуховой, поставщиков было три.

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