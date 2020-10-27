Ковидные больницы в Ростовской области заполнены на 78 процентов

Больницы Ростова и области переполнены больными коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

В донском регионе все больше людей болеют ковидом. Так, по последним данным правительства Ростовской области, число за болевших за последние сутки выросло на 311 человек и на утро 27 октября общее число заболевших составило утро 27 октября нарастающим итогом достигло 29369. Умерли за сутки 16 человек.

Как сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Александр Крат, ковидные госпитали в регионе заполнены на 78 процентов.

- Следует сказать, что с самого начала эпидемии на Дону были подготовлены больше 2000 коек и их было достаточно до осени этого года, - сообщил Александр Крат.

А осенью количество коек пришлось увеличить. В октябре было открыт ковидный госпиталь на базе областной клинической больницы, открыли больницу в Миллеровском районе, увеличили мощности ковидных отделений.

- Сейчас открыто больше 3000 коек, они развернуты в 18 госпиталях. 796 аппаратов ИВЛ работает в отделениях на сегодняшний день. Также высокий уровень обследования населения в области. Больницы обеспечены лекарственными препаратами на полтора месяца, - сообщил Крат.