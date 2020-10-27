На 75 году жизни скончался известный ростовский архитектор Юрий Трухачев

Юрий Трухачев. Фото: соц. сети Александр Водяник.

Сегодня, 27 октября, стало известно о кончине известного на всю страну архитектора из Ростова-на-Дону Юрия Трухачева. Об этом сообщил ученый эколог Александр Водяник на своей странице в социальных сетях.

Он упомянул, что Трухачев болел коронавирусом. По его словам, он проходил лечение в ЦГБ, но врачи не смогли его спасти. Смерть наступила он осложнений, вызванных инфекцией. Ему было 75 лет.

Под постом многие неравнодушные люди оставляют комментарии, пишут соболезнования родным и вспоминают, что Трухачев был выдающимся человеком.

- Юрий Николаевич - генератор новых идей по улучшению и созданию комфортной среды в любимом городе, - пишет Татьяна Анопченко. - Я работала с Юрием Николаевичем и его командой над созданием системы управления городом. Нам его будет очень не хватать.

Действительно Юрий Трухачев - один из создателей высшей архитектурной школы донского региона. В 1981 году его приглашали на должность главного архитектором Ростова, позже он работал в должности заместителя. Кроме того, он создал и опубликовал 130 проектов жилых и общественных зданий, а также написал десятки научных работ по тематике.

"Комсомольская правда" выражает соболезнования родным и близким Юрия Николаевича.

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