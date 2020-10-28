На Дону могут посадить мужчину за публикацию интимных фото 40-летней знакомой

Мужчина может сесть на два года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Морозовске будут судить местного жителя по статье, которая применяется нечасто. 38-летний мужчина обвиняется в нарушение неприкосновенности, но не имущества, а частной жизни. Риск получить реальный тюремный срок по этой статье вполне реален.

Как сообщили в донском следственном комитете, в сентября этого года мужчина опубликовал фотографии интимного характера своей знакомой. Он выложил в социальные сети снимки, которые хранились у него.

Когда это увидела героиня фотографий, была шокирована и не стала терпеть подобные выходки. Любая другая могла бы забыть, стереть из памяти такой позор, но женщина пошла на принципы и обратилась в полицию. Она в подробностях описала правоохранителям всю тяжесть перенесенной травмы, которую спровоцировал безнравственный поступок мужчины. Как позже он сам рассказал, все произошло из-за ревности. Именно таким образом, обиженный хранитель интимных фотосессий решил отомстить ненаглядной.

В результате на него возбудили уголовное дело по статье "нарушение неприкосновенности частной жизни".

- В ходе предварительного следствия в отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - добавили в ведомстве.

На данный момент дело передано в суд. Максимальное наказание, предусмотренное законом, по данной статье - лишение свободы сроком на два года.

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