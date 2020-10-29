На донской трассе при ДТП погибла 54-летняя женщина

Автомобиль перевернулся. Фото: ГИБДД

В Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла молодая девушка. Все случилось сегодня, 29 октября, утром на трассе в Красносулинском районе.

По данным регионального ГИБДД, 21-летняя девушка на своей "Ладе" ехала по дороге от Зверево в сторону Гуково. В салоне также находилась пассажирка - взрослая женщина. В какой-то момент автоледи потеряла бдительность. Машину стало заносить и выкинуло с дороги. На скорости отечественное авто перевернулось.

Автомобиль сделал оборот вокруг своей оси и встал на колеса. Очевидцы сразу вызвали на место все экстренные службы города. Когда приехали врачи, было уже слишком поздно. 54-летняя женщина скончалась на месте.

На данный момент сотрудники ГИБДД проводят проверку. Известно, что водительские права водитель получила только год назад.