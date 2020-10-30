В Ростове ожидаются новые отключения света Фото: "КП" Архив

Отключения света 30 октября 2020 года в Ростове-на-Дону: где и когда. Тысячи ростовчан останутся без света в последний рабочий день недели. Об этом сообщает "Донэнерго". Причиной отключения станут работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании.

С 8:00 до 16:00 свет отключат на улицах: Вересаева, 2-34, 1-41; Щаденко, 1-21; Лётный, 1-5, 2-6; Камо, 1-5, 2-14; Минина, 7-17, 8-18; Саранская, 9-21, 12-26; Щорса, 11-29, 14-28.

С 9:00 до 16:00 не смогут воспользоваться электричеством жители улиц: Днепровский, 109, 111; Вятская, 41, 43, 43/1, 45, 45/1, 47; Курганная, 27-59, 40-60А; Городская, 3, 2-4; Джапаридзе, 31; Мопра, 29-43, 40-72; Стачки, 46, 72, 42/1, 30А; Тренёва, 2-32.

С 9:00 до 17:00 света не будет на улицах: Казахская, 89Б, 89/4, 89/5; Раздорская, 2А, 4; Фурмановская, 152; с/т «Садовод»; Петрашевского, 48/23, 105/1.

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