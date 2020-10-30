Врач скорой помощи пожаловалась на хамов-пациентов

Фельдшер скорой помощи пожаловалась на неадекватных пациентов Фото: Илья БОГОМОЛОВ

В донской столице одна из фельдшеров скорой помощи опубликовала в соцсети крик души о хамском поведении пациентов.

По словам женщины, она уже 20 лет является врачом скорой помощи и ее запас терпения на днях просто иссяк. Причиной гнева медика стали пациенты, которые откровенно издеваются над бригадой скорой помощи.

- Больные считают, что могут безнаказанно нас унижать, оскорблять, орать на нас матом и угрожать. Почему я должна это терпеть, - пожаловалась автор публикации в одном из городских пабликов соцсети.

Женщина даже вызвала к очередным таким хамам полицию. Пользователи в комментариях одобрили поступок врача и написали, что она поступила абсолютно верно. Некоторые даже предложили в таких случаях записывать подобные конфликты на видео.

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АЛЛО!

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