В донской столице появится памятник Киму Назаретову

В Ростове появится памятник Киму Назаретову Фото: Википедия

В Ростове-на-Дону в скором времени появится памятник выдающемуся пианисту и дирижеру Киму Назаретову, сообщили в городской администрации.

В настоящее время проводится конкурс по созданию проекта. Заявки поступают от участников не только из Ростова, но даже из Москвы.

- Результаты конкурса станут известны в ноябре. В марте 2021 года Киму исполнилось бы 85 лет, - заявила начальник управления культуры города Яна Пилявская.

По предварительным данным, монумент появится в донской столице уже в следующем году. Также появилась идея установить памятник курсантам, погибшим во времена Великой Отечественной войны.

Яна Пилявская считает, что необходимо разработать целостную концепцию по установке объектов современного искусства в городе.

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