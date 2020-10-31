В Ростовской области коронавирус нашли еще в 27 городах и районах

Число заболевших только растет. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области число заболевших новым коронавирусом неустанно растет. Как сообщили в региональном правительстве со ссылкой на Управление Роспотребнадзора, за минувшие сутки вирус обнаружен еще у 244 человек.

Известно, что больные новым типом вируса зарегистрированы в общей сложности в 27 городах и районах нашей области. Больше всего заболевших в Ростове-на-Дону, далее в печальном рейтинге Неклиновский район и город Азов.

Всего же, за весь период пандемии коронавируса диагноз был поставлен 30 618 жителям региона. Причем только за последние сутки специалисты донских лабораторий провели 9 264 теста на коронавирусную инфекцию. А за весь период ими было выполнено 937,2 тысячи исследований.

Специалисты добавили, что коэффициент распространения коронавирусной инфекции чуть выше нормы и составляет 1,02.

КОНКРЕТНО

Где нашли новых заболевших за сутки

Новые инфицированные зарегистрированы в 27 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (185), Неклиновском (21) районе, Азове (15), Кагальницком (11), Семикаракорском (11), Матвеево-Курганском (9), Кашарском (8), Верхнедонском (7), Ремонтненском (5), Чертковском (5) районах, Батайске (5), Таганроге (5), Зимовниковском (4), Сальском (4) районах, Шахтах (4), Азовском (2) районе, Новочеркасске (2), Аксайском (1), Багаевском (1), Белокалитвинском (1), Боковском (1), Мясниковском (1), Тарасовском (1), Цимлянском (1) районах, Волгодонске (1), Каменске-Шахтинском (1), Новошахтинске (1).