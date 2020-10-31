В ближайшие часы на Ростов обрушатся дожди с градом

На донскую столицу обрушится гроза Фото: "КП" Архив

Донские спасатели объявили штормовое предупреждение.

Как сообщили в Росгидрометцентре в ближайшие часы на Ростов-на-Дону обрушатся сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром. Скорость порывов временами будет достигать 20 метров в секунду. Непогода задержится в донской столице до утра второго ноября.

- Вечером 31 октября и в ночь на 1 ноября в Приазовье и Таганрогском заливе порывы до 25 м/с. В ночь с 31 октября на 1 ноября и до утра 1 ноября в устье Дона ожидается повышение уровней воды на 80-100 см, без достижения «опасных явлений», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области

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