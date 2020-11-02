Какая погода придет в Ростов-на-Дону на этой неделе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дожди и похолодание: синоптики рассказали о погоде в Ростове-на-Дону в первую неделю ноября. На этой неделе жителей донской столицы ожидает типичная осенняя погода: холодный ветер и обильные дожди. С каждым новым днем будет становится все холоднее. Уже к понедельнику, 2 ноября, столбики термометров опустятся до 10 градусов тепла в светлое время суток.

А во вторник, 3 ноября, в Ростове-на-Дону воздух прогреется до 15 градусов тепла днем, но уже к вечеру похолодает до семи градусов со знаком плюс.При этом небо затянет облаками, пойдет небольшой дождь и подует ветер скоростью до 9 метров секунду.

В среду, 4 ноября, в выходной День Народного Единства, сохранится такая же погода, но немного потеплеет в ночные часы до 9 градусов тепла. Также возможен небольшой дождь. Ветер станет сильнее, небо все-таки останется пасмурным.

В четверг, 5 ноября, тучи рассеются и покажется все еще сильное южное солнце. Однако этого не хватит для потепления. Температура воздуха упадет до 14 градусов. Скорость ветра не изменится.

Значительно похолодает уже в пятницу, 6 ноября. На Дон придет поздняя осень. В этот день в донской столице температура упадет до 11 градусов в дневные часы и до плюс шести ночью. На выходных поднимется сильный ветер, порывы которого временами будут достигать до 14 метров в секунду. Будет пасмурно, возможны небольшие осадки.

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