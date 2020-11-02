Тысячи ростовчан на два дня остались без света и вышли на стихийный митинг

Люди возмутились таким положением дел. Фото: архив "КП"

Два дня жители ДНТ «Ростсельмашевец-Товарищ» в Ростове-на-Дону терпят отсутствие электричества в своих домах. Люди возмутились таким положением дел, ведь без света в современное мире приходится трудно. По сети стали распространяться видео, как возмущенные люди собрались вблизи супермаркета, расположенного около дачного товарищества.

Как выяснилось, у многих жителей энергозависимое отопление. Без света не работают газовые котлы, а на улице уже довольно холодно.

- Кто-то вышел из ситуации с помощью генераторов. Но они есть не у всех, - пояснил ситуацию один из местных, публикуя пост в социальных сетях.

В результате на место прибыли сотрудники полиции, а следом за ними и депутат Законодательного Собрания области. Все пытались разобраться и решить главный вопрос: когда в домах снова появится свет и, что стало причиной столь продолжительного отключения?

Вскоре на тему высказались в городской администрации. На сайте мэрии появилась информация, что без света остались 2,5 тысячи жилых домов. Лабораторные испытания не дали точного ответа, почему пропало электричество, однако власти пообещали восстановить снабжение уже в ближайшее время.

- Сейчас на территории дачного товарищества находятся представители ресурсоснабжающей организации, а также руководство городских и районных служб, - отметили в пресс-службе мэрии. - Предпринимаются все возможные меры для оперативного решения проблемы.

Важно сказать, что существующие электрические сети изношены на 70 процентов. Требуется масштабный ремонт.

- Работы по восстановлению электроснабжения планируется завершить, ориентировочно в 20:00 сегодняшнего дня. Вопрос находится на личном контроле главы Администрации города Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко, - добавили власти города.

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