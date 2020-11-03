12 таксистов возили людей под наркотиками

Не каждое такси может быть безопасным. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области прошел рейд, во время которого проверили работу таксистов. Как рассказали в региональном Управлении ГИБДД, он проходил четыре дня. И за это время на карандаш госавтоинспекторов попались 175 нарушителей.

В итоге, сотрудники ведомства составили даже свою собственную статистику, согласно которой самым массовым нарушением среди работников сферы услуг за рулем является не предоставление преимущества пешеходам на зебре. Такое произошло в 50 случаях.

На втором месте — управление авто без документов. С этим был пойман 31 водитель, а на третьем — работа на технически неисправном автомобиле. Таких было выявлено больше десяти человек.

Кроме того, у 12 таксистов инспекторы ДПС обнаружили признаки наркотического опьянения.

В ведомстве добавили, что всего с начала текущего года полицейские уже пресекли более 3 800 различных нарушений правил дорожного движения водителями-таксистами.