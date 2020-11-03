Новый главврач 20-ой больницы рассказал, как обстоят дела с медицинским кислородом

Ваган Саркисян рассказал, сколько пациентов нуждаются в медицинском кислороде. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону назначили нового главного врача скандально известной 20-ой больницы, где умерли несколько человек из-за якобы перебоев с кислородом. Прежний руководитель медицинского учреждения скончался после заражения инфекцией. Занявший его место Ваган Саркисян, сегодня, 3 ноября, во время пресс-конференции ответил на вопросы журналистов.

По его словам, на данный момент существующая кислородная станция работает в штатном режиме без перебоев. За одни сутки тратиться около 800 баллонов с необходимым компонентом для работы аппаратов ИВЛ. Однако в планах местных властей и руководства больницы увеличить поставки.

- При активной поддержке администрации города и области в ближайшее время будет введена в эксплуатацию новая кислородная станция, - говорит Саркисян. - Уже готова вся проектно-сметная документация.

Ваган Арамович считает необходимым применять опыт военно-полевой хирургии в борьбе с коронавирусом. Именно поэтому в новых противошоковых палатах, которые открыли по инициативе главного врача, также сделают оборудование для подачи кислорода.

- В среднем по госпиталю в кислороде нуждаются от 150 до 200 пациентов. При этом мы имеем около 300 кислородных точек. Резерв есть, - добавил новый руководитель больницы.

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