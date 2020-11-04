«Адская» пробка образовалась в Ростове-на-Дону из-за того, что дорожная техника упала с тягача

Авто перекрыло проезжую часть. Фото: социальные сети
В среду утром, четвертого ноября, в донской столице произошла авария с участием дорожного автомобиля.
Как рассказали свидетели инцидента, ЧП случилось на пересечении Вавилова и Королева.
С тягача на проезжую часть свалилась машина для дорожных работ. Причем, она упала так, что просто перекрыла дорогу.
В пресс-службе областной ГИБДД сказали, что пострадавших нет.
Однако из-за аварии на дороге образовалась «адская пробка», - так окрестили ее очевидцы.
По словам ростовчан, почти час понадобился, чтобы проехать зону с аварией.
- А убирали все последствия с дороги часа четыре,- сообщил еще один житель донской столицы.
Ранее "Комсомольская правда-Ростов" сообщала, что в городе прошел рейд, во время которого проверили работу таксистов. Как рассказали в региональном Управлении ГИБДД, он длился четыре дня. И за это время на карандаш госавтоинспекторов попались 175 нарушителей.
В итоге, сотрудники ведомства составили даже свою собственную статистику, согласно которой самым массовым нарушением среди работников сферы услуг за рулем является не предоставление преимущества пешеходам на зебре. Такое произошло в 50 случаях.