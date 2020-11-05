Решивший поплавать легковой автомобиль сфотографировали жители Таганрога

В Таганроге автомобилист заехал в залив. Фото: соцсети

В Таганроге один из автолюбителей вместе с машиной решил искупаться в Таганрогском заливе.

Водитель заехал на автомобиле прямо в водоем, так как воду выдуло ветром, сделать это не составило труда. Но постепенно она начала возвращаться и машина оказалась очень далеко от берега. К ней прицепом был присоединен катер. В таком необычном месте авто и сфотографировали местные жители. Снимки были опубликованы в одном из местных пабликов соцсети.

В комментариях пользователи начали строить догадки, что же сподвигло водителя заехать так далеко. Многие отметили, что заедь он чуть дальше, машину было бы уже не достать, так как именно в этом месте заканчивается мелководье и начинается резкий спуск на глубину, где можно покататься на скутере или гидроцикле.

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