Дополнительные поезда поедут из Ростова-на-Дону на курорты в новогодние праздники

Дополнительные поезда во время новогодних каникул пустят для удобства пассажиров Фото: Олег ЗОЛОТО

Ростовчане, желающие провести зимние каникулы на российских курортах, смогут без проблем купить билеты на поезд. Известно, что дополнительные составы из Ростова-на-Дону поедут в Имеретинский Курорт, Кисловодск и Розу хутор.

Перевозчики ожидают, что самыми популярными датами для путешествий у пассажиров станут 29 и 30 декабря. Наибольший пассажиропоток в обратном направлении ожидается после Рождества - 8 и 9 января. Как правило, эти даты наиболее востребованы у любителей зимних путешествий.

- В новогодние каникулы собираются дополнительно запустить 191 состав, - отметили в пресс-службе РЖД.

Стоит отметить, что из-за повышенного спроса билеты на поезд могут продаваться по повышенной стоимости. Для удобства пассажиров будут запущены дополнительные составы. В основном они поедут из городов-миллионников - Москвы и Санкт-Петербурга, а также в обратном направлении.

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