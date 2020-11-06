Прямой поезд свяжет Ростов-на-Дону и Астрахань

Новый маршрут свяжет Ростов и Астрахань. Фото: Архив КП

Жители донского региона впервые смогут без пересадок доехать в Астрахань на поезде. Новое направление будет запущено в декабре 2020 года, об этом сообщает "Ростов-Транспорт".

Ожидается, что прямое железнодорожное сообщение будет запущено 17 декабря. Начальной точкой маршрута станет Главный вокзал Ростова. Затем проезд поедет в Батайск, Сальск, Волгоград и в итоге окажется в Астрахани.

По предварительной информации, поезда из донской столицы в Астрахань будут ездить четыре раза в неделю. Общее время в пути составит 19,5 часов. По прибытию этот же поезд поедет в Крым. Перевозка пассажиров из Ростова будет осуществляться по направлению "Симферополь-Астрахань".

Напомним, скоростной поезд "Ласточка", ранее ходивший до Туапсе теперь будет останавливаться в Сочи.

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