"Ласточка" из Ростова в Туапсе будет продлена до Сочи

3 Июль 2020 2020-07-03T19:07:54+03:00

"Ласточка" из Ростова теперь будет ходить до Сочи Фото: "КП" Архив

Поезд будет прибывать на станцию Имеретинский курорт

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Скоростной поезд "Ласточка", ранее ходивший до Туапсе теперь будет останавливаться в Сочи.

О продлении маршрута сообщили в пресс-службе СКЖД. По их словам, это связано с увеличением пассажиропотока. Теперь поезд № 808 Ростов-Туапсе будет ходить до станции Имеретинский курорт в городе Сочи. Маршрут будет обновлен уже 10 июля.

«Ласточка» будет отправляться из Ростова в 17:18 и прибывать на станцию Имеретинский курорт (Олимпийский парк) на следующий день в 01:43.

Обратно поезд будет отправляться в 02:04 и прибывать в Ростов-на-Дону в 10:52.

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Поезда начнут курсировать с субботы.

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ИСТОЧНИК KP.RU