"Ласточка" из Ростова в Туапсе будет продлена до Сочи
Скоростной поезд "Ласточка", ранее ходивший до Туапсе теперь будет останавливаться в Сочи.
О продлении маршрута сообщили в пресс-службе СКЖД. По их словам, это связано с увеличением пассажиропотока. Теперь поезд № 808 Ростов-Туапсе будет ходить до станции Имеретинский курорт в городе Сочи. Маршрут будет обновлен уже 10 июля.
«Ласточка» будет отправляться из Ростова в 17:18 и прибывать на станцию Имеретинский курорт (Олимпийский парк) на следующий день в 01:43.
Обратно поезд будет отправляться в 02:04 и прибывать в Ростов-на-Дону в 10:52.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Ласточки" снова поедут из Ростова в Туапсе.
Поезда начнут курсировать с субботы.
ВНИМАНИЕ!
Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!
ИСТОЧНИК KP.RU