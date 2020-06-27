2020-06-27T10:53:50+03:00
Общество

"Ласточки" снова поедут из Ростова в Туапсе

Поезда начнут курсировать с субботы
Виктория Никитина
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Из Ростова в Туапсе возобновится движение "Ласточек"Из Ростова в Туапсе возобновится движение "Ласточек"Фото: "КП" Архив
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Из Ростова снова станут ходить "Ласточки" в Туапсе после перерыва на два месяца.

Курсирование этих поездов было приостановлено из-за пандемии коронавируса. Из-за введенных ограничений сильно снизился пассажиропоток. О возобновлении движения сообщили в пресс-службе СКЖД.

Теперь возобновили движение по направлениям Анапа/Новороссийск, Ростов — Краснодар — Туапсе.

Поезда начнут курсировать с субботы, а в обратном направлении составы поедут в воскресенье.

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Курсирование начнется во второй половине августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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