"Ласточки" снова поедут из Ростова в Туапсе

27 Июнь 2020 2020-06-27T10:53:50+03:00

Из Ростова в Туапсе возобновится движение "Ласточек" Фото: "КП" Архив

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Из Ростова снова станут ходить "Ласточки" в Туапсе после перерыва на два месяца.

Курсирование этих поездов было приостановлено из-за пандемии коронавируса. Из-за введенных ограничений сильно снизился пассажиропоток. О возобновлении движения сообщили в пресс-службе СКЖД.

Теперь возобновили движение по направлениям Анапа/Новороссийск, Ростов — Краснодар — Туапсе.

Поезда начнут курсировать с субботы, а в обратном направлении составы поедут в воскресенье.

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Курсирование начнется во второй половине августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU