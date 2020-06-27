"Ласточки" снова поедут из Ростова в Туапсе
Из Ростова снова станут ходить "Ласточки" в Туапсе после перерыва на два месяца.
Курсирование этих поездов было приостановлено из-за пандемии коронавируса. Из-за введенных ограничений сильно снизился пассажиропоток. О возобновлении движения сообщили в пресс-службе СКЖД.
Теперь возобновили движение по направлениям Анапа/Новороссийск, Ростов — Краснодар — Туапсе.
Поезда начнут курсировать с субботы, а в обратном направлении составы поедут в воскресенье.
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Курсирование начнется во второй половине августа.
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ИСТОЧНИК KP.RU