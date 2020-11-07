Баста рассказал о выпуске нового музыкального альбома

Баста анонсировал новый альбом. Фото:Instagram Валисий Вакуленко

Самый популярный ростовский рэпер Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста, анонсировал выпуск нового музыкального альбома.

- Друзья, братья и сестры! Альбом "Баста 40" готов. Выход 20 ноября, - сообщил он в личном профиле в Instagram.

Новые песни и старые хиты поклонники творчества музыканта также смогут услышать во время фееричной шоу-программы, которая пройдет в начале июля 2021 года в Москве на площадке в "Лужниках".

На личной страничке в Instagram артиста его фанаты написали, что ждут нового альбома. Люди оставили множество позитивных комментариев: "Ждем с нетерпением", "Хоть одна хорошая новость", Наконец-то новая порция качественного музла", "Ура", "Зажжем!!!", "Лучшая новость в суровом 2020", "Жду больше, чем зарплаты" и т.д.

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