Больным коронавирусом жителям Ростовской области привезут лекарства на дом

Пациенты с подтвержденным диагнозом получат лекарства Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области людей, заболевших коронавирусом будут обеспечивать лекарствами. Необходимые препараты жителям Ростовской области привезут прямо домой, об этом рассказали в региональном центре по информированию населения о ситуации по новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Пациентам с подтвержденным диагнозом, которые лечатся дома, выдают необходимые лекарства из списка Минздрава России. Заболевшим коронавирусом положены антибиотики, противовирусные препараты и жаропонижающие средства. Назначать и привозить лекарства людям будут медики поликлиник.

Все необходимые медикаменты будут приобретены министерством здравоохранения Ростовской области.

Напомним, в Ростовской области продолжает расти число заболевших коронавирусом. Любой зараженный — в первую очередь опасность и забота для своей семьи. В самом начале болезнь похожа на ОРВИ.

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