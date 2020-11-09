В Ростовской области дети стали умирать чаще

Специалисты связывают рост смертности с коронавирусом Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Ростовской области специалисты зафиксировали рост смертности. В регионе зарегистрировано 43 тысячи 625 смертей, что на 1 695 смертей или 4 процента больше, чем год назад.

Сотрудники Ростовстата установили, что на территории региона на 14 процента выросла младенческая смертность. Так, за три квартала текущего года в Ростовской области погибли 152 ребенка. Дети не смогли дожить даже до года.

Увеличение смертности специалисты связывают с пандемией коронавируса. Только в первый месяц осени донские медики не смогли спасти от ковида 322 человека. Ростовская область заняла четвертое место в России по числу смертей от cоvid-19, уступив Москве, Санкт-Петербургу и Московской области.

Сейчас в регионе также отмечается резкое снижение количества регистрации браков и разводов. Связать себя узами Гименея в 2020 году решились 15 658 человек, что на 20 процентов меньше, чем в 2019 году.

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