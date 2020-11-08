Ростовчане просят премировать реаниматолога, рассказавшего о массовой гибели пациентов в ковидном госпитале

Врач предал огласке ситуацию в больнице. Фото: Архив КП

Необычная инициатива появилась на городской платформе "Активный ростовчанин". Люди просят премировать сотрудника ростовского ковидного госпиталя за огласку. Врач-реаниматолог сообщил в Интернете о гибели нескольких пациентов на ИВЛ, больных коронавирусом.

Неравнодушные горожане теперь предлагают премировать и вручить благодарственные письма с материальным поощрением всему медицинскому персоналу больницы, которые работали в тот страшный день.

Пока эту инициативу поддержали 37 человек.

Напомним, скандал случился в ковидном госпитале города в октябре. В настоящее время по факту гибели нескольких пациентов, находившихся на аппаратах искусственной вентиляции легких, проверку проводят следственные органы. Доктор, дежуривший в ту ночь, рассказал, что она была самой страшной в его жизни, а пациенты могли погибнуть якобы из-за нехватки кислорода. Однако в мэрии города официально заявили, что проблем с поставками кислорода в медучреждение не было.

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