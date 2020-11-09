Виктория Лопырева выступила в защиту капитана сборной России Артема Дзюбы

Виктория Лопырева вступилась за футболиста. Фото: Instagram Виктория Лопырева

Первая женщина посол FIFA, модель Виктория Лопырева выступила со словами поддержки в адрес 32-летнего капитана сборной России по футболу Артема Дзюбы. Знаменитый футболист оказался в центре скандала после распространения в сети откровенного видео.

В популярные паблики просочился ролик, на кадрах которого спортсмен представлен в компрометирующем виде. Судя по всему, Артем снял видео для личного пользования. Спортсмен даже не думал, что кадры попадут в сеть и станут активно распространяться среди подписчиков.

После появления ролика капитана сборной отстранили от выполняемых функций, его решили не вызывать на ноябрьские матчи сборной России.

На ситуацию обратила внимания ярая любительница футбола Виктория Лопырева.

- История, которая приключилась с Артемом, именно про цифровую гигиену. Мы храним в телефоне пароли от карт, секретные бизнес-планы и личную переписку. Взламывают все и вся, может быть помните, когда-то и мои аккаунт в Instagram стал жертвой мошенников, - высказалась Виктория Лопырева в своем профиле Instagram. - Артем хороший друг, живой, яркий, всегда помогает в благотворительных проектах и сегодня он доказал, что он настоящий капитан сборной России самым лучшим образом... на футбольном поле!

Знаменитая ростовчанка уточнила, что долгое время пыталась не обращать на ситуацию внимание, но оказалась не в силах промолчать. Подобные действия она посчитала вмешательством в частную жизнь.

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