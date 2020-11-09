Вернуть автобусы-гармошки предлагает ростовчанин

Такие автобусы перестали ходить по Ростову с 2016 года. Фото: "Ростовский городской транспорт"

Житель Ростова-на-Дону считает необходимым вернуть на дороги города автобусы-гармошки. По мнению Егора Мануйленко, вместительный транспорт разгрузит пассажирский поток на популярных маршрутах. Инициативу опубликовали на портале "Ростовский городской транспорт".

По словам неравнодушного жителя, удлиненные автобусы-гармошки перевозили намного больше людей, чем обычные. Ранее они курсировали по всему городу. Это были "Мерседесы" 1997 года выпуска. Несмотря на свой возраст транспорт исправно работал на оживленных направлениях донской столицы.

- Ездили такие автобусы по маршрутам № 34 и 65. Также нужны и троллейбусы особо большого класса после развития маршрутной сети троллейбусов, - указал мужчина.

Как сообщили на сайте сервиса, последний такой автобус перестал работать еще в 2016 году. До этого их часто можно было увидеть на улицах города. Однако в данный момент на линию выезжает только три подобных троллейбуса-гармошки.

Инициатива набрала уже несколько десятков голосов "за". Для того, чтобы ее рассмотрели городские власти, необходимо одобрение, как минимум, 500 человек.

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