Татьяна Котова в провокационном мини дала инструктаж по личной жизни

Татьяна Котова поделилась своим мнением о том. каким должен быть мужчина. Фото: официальный аккаунт Котвой в "Инстаграм"
Очаровательная певица, модель, обладательница титула «Мисс Россия» в очередной раз обновила свой профиль в «Инстаграм». Татьяна предстала перед своими подписчиками в дерзком коротком алом платье. А под снимком написала развернутый пост для одиноких женщин, которые ждут встречи со своим мужчиной.
- Оставайся одна, пока ты не встретишь мужчину, который открывает перед тобой дверь, который без стыда берет тебя за руку и целует на людях и захочет познакомить тебя со своими родителями, - поделилась своими мыслями красавица. - Оставайся одна, пока не встретишь мужчину, чьи друзья уже знают о тебе еще до твоего знакомства с ними. Оставайся одна, пока не встретишь мужчину, который бросит все, лишь бы быть рядом, когда он тебе нужен. Мужчину, который говорит: «Напиши, когда доберешься домой», и не ложится спать, пока ты не напишешь
Дальше Котова говорит о том, что «своего» мужчину можно с гордостью представить отцу.
- Оставайся одна, пока не встретишь мужчину, у которого нет времени на игры, и кто всегда предельно честен. Того, кто продолжает пробуждать бабочки в твоем животе.
Оставайся одна, пока не встретишь мужчину, который перевернет все твои стандарты, и с которым никто не сможет сравниться, - пишет певица.
В завершении поста она спросила у своих подписчиков, с каким пунктом согласны они.
Многие отреагировали позитивно на этот пост, написав, что Татьяна - «чумовая девчонка» и «красотка».
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А еще порассуждала о божественной природе
Татьяна Котова, как выяснилось, не только певица, модель и обладательница титула «Мисс Россия — 2006», но еще немного философ. Именно такие выводы приходят в голову при прочтении ее очередного поста в «Инстаграм». Так, Татьяна решила поговорить о ценности женщины.
АЛЛО!
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