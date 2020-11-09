«Всегда совершенная»: олимпийская чемпионка снялась в откровенной фотосессии

Влада Чигирева, как всегда, в прекрасной форме. Фото: аккаунт спортсменки в "Инстагарм"

«Русская русалка», олимпийская чемпионка и одна из самых сексапильных в мире синхронисток порадовала поклонников откровенной фотосессией.

Влада Чигирева опубликовала в своем аккаунте в «Инстаграм» снимки с лазурного берега.

На фотографии девушка запечатлена на пляже в Арабских Эмиратах. На заднем плане — безбрежный океан. А в центре снимка — спортсменка под пальмой. На ней — голубой купальник, который подчеркивает ее идеальное накачанное тело.

Фото девушка подписала так: «Сегодня наш заключительный день в этом райском месте, мне всегда очень печально уезжать от моречка, но когда-то этот день должен был наступить. Оттренируемся, поужинаем и в путь».

Напомним, ранее «Комсомольская правда — Ростов» сообщала о том, как проходят сборы Влады в ОАЭ.

- 6:30 подъем. 7:00 прыжок в воду. У нас идет тренировка в бассейне, в очень извилистом и ненормированном бассейне, но так как нам, в отличие от пловцов, засекать время не нужно, то две недели в этом бассейне технику не испортят, - прокомментировала девушка.

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Каждый день спортсменок расписан по минутам

Донская спортсменка, синхронистка Влада Чигирева, сейчас находится в Арабских Эмиратах. Вместе с командой девушка активно тренируется. Каждая минута у Чигиревой расписана. О непростом режиме дня она рассказала в своем «Инстаграм».

АЛЛО!

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