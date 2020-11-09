Модель Playboy Лиза Кей рассказала все о токсичных отношениях

Ростовчанка, которая переехала в США, а там стала моделью журнала Playboy выложила в своем аккаунте в «Инстаграм» пост, посвященный женщинам с неудачами на личном фронте.

Лиза Кей порассуждала на тему того, какая связь есть между детством и взрослой жизнью.

Почему женщина, чей отец всегда был с ней холоден, находит мужчину, чье внимание постоянно пытается завоевать, но никогда не может? Почему женщина из семьи, где было в ходу рукоприкладство, ухитряется связать свою жизнь с мужчиной, который ее колотит? Почему женщина, выросшая в пьющей семье, находит мужчину, который страдает алкоголизмом? Всеми этими вопросами задается Лиза.

Дальше она говорит о том, что у психотерапевтов давным-давно сложилось мнение, что люди часто создают семью с теми, кто напоминает им отца или мать, с которыми они боролись в детстве.

- Эта теория не совсем точна. Дело не столько в том, что партнер, которого мы выбираем, просто похож на папу или маму, сколько в том, что с ним мы можем испытывать те же чувства и пережить те же испытания, что и в пору взросления. Вот в чем для большинства из нас заключается любовь. Мы чувствуем себя как дома, в своей тарелке, удивительно комфортно с таким человеком, с которым можно выполнять все те же знакомые с детства движения и испытывать все чувства, привычные для нашей семьи, - пишет модель.

Девушка верит, что если ребенок пережил какую-то травму, она будет появляться в его играх все снова и снова, пока не возникнет чувство, что он справился с этим переживанием.

- Например, ребенок, который перенес хирургическую операцию, может разыгрывать с куклами поездку в больницу, может в одной из игр становиться доктором, а в другой – пациентом, пока связанный с этим эпизодом страх существенно не уменьшится. Мы, люди, поступаем очень похоже: воссоздаем и заново переживаем несчастливые отношения, пытаясь сделать их управляемыми, подчинить себе. Из этого следует, что в отношениях действительно не бывает совпадений, а в браках – случайностей, - подытожила девушка.

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