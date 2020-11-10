«Танцы с бубнами не помогают»: Виктория Лопырева рассказала о том, какие проблемы возникли с сыном

У Виктории Лопыревой возникли трудности с тем, чтобы сводить сына в парикмахерскую

Виктория Лопырева, обладательница титула «Мисс Россия», рассказала в социальных сетях о том, с какими трудностями ей пришлось столкнуться на стезе своего материнства.

Так, по ее словам, сынок Марк-Лео наотрез отказывается стричься.

Марк Лео с 3-х месяцев с модной прической и почему-то именно сейчас на отрез отказывается от процедуры стрижки волос. Танцы с бубнами и мультики не помогают, - написала она на своей странице в «Инстаграм».

Далее Виктория обратилась за помощью к другим мамам.

- Мамы! Какое колдовство применить, чтобы вернуть ребенку статус: самый стильный ? - написала девушка.

Напомним, ранее «Комсомольская правда- Ростов» сообщала, что муж Виктории Лопыревой стал чиновником.

Как сообщили в пресс-службе правительства республики Коми, его избрали на должность заместителя председателя правительства Коми на внеочередном заседании Госсовета 5 ноября. Кандидатуру Булатова предложил глава республики. По мнению главы Коми, у Булатова достаточно руководящего опыта, чтобы возглавить правительство республики. 37-летний бизнесмен закончил Финансовую Академию при правительстве РФ по специальности «финансы и кредит». Затем работал на руководящих должностях в коммерческих организациях в сферах страхования, управления имуществом и услуг, инвестиций, промышленного строительства и энергетики.

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Игоря Булатова избрали на должность заместителя председателя правительства Коми

По всей видимости, дела в семье красавицы-блондинки из Ростова-на-Дону Виктории Лопыревой и ее супруга, бизнесмена Игоря Булатова, пошли в гору. Как сообщили в пресс-службе правительства республики Коми, его избрали на должность заместителя председателя правительства Коми на внеочередном заседании Госсовета 5 ноября. Кандидатуру Булатова предложил глава республики.